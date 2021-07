Inter, Vidal vuole restare: «Rivinciamo lo Scudetto, ho tanta voglia»

Arturo Vidal, centrocampista dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Inter Tv prima del match amichevole contro il Crotone. Le sue parole

INZAGHI – «Ho conosciuto il mister, è un allenatore importante, che ti fa sentire bene. È stato bello ritrovare i compagni: stiamo lavorando bene e forte, perché quest’anno dobbiamo fare bene in campionato e in Champions League. Dobbiamo riconfermare lo Scudetto e andare avanti il più possibile in Europa».

OBIETTIVI – «Ho tanta voglia di tornare in campo. L’anno scorso ho perso gli ultimi mesi della stagione, quest’anno voglio essere al 100% e dimostrare a tutti chi è Vidal. In questa squadra è possibile farlo: ho un ottimo rapporto con i compagni, c’è fiducia reciproca, voglio tornare ad essere il Vidal che tutti conoscono. L’obiettivo della stagione è rivincere lo scudetto e arrivare in fondo in Champions League».

