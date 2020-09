Calciomercato Inter: i nerazzurri pagheranno un indennizzo al Barcellona per Arturo Vidal

Arturo Vidal è ormai a un passo dall’Inter. L’arrivo del cileno a Milano è previsto per oggi in serata, visite mediche e firme in programma per domani. E arrivano anche i primi dettagli dell’affare con il Barcellona.

Come riportato da Sky Sport, i nerazzurri pagheranno un indennizzo ai blaugrana sotto forma di bonus legato a obiettivo futuri che potranno arrivare a un milione di euro.