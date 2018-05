Arturo Vidal è uno dei tanti giocatori che il Napoli segue per dare ad Ancelotti una rosa competitiva ai massimi livelli. Il centrocampista è stato avvistato all’aeroporto di Capodichino ma poi si scoperto che era solo un sosia

I tifosi del Napoli sono in fermento dopo l’arrivo di Carlo Ancelotti sulla panchina partenopea. Il Presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso all’ex tecnico di Milan e Chelsea un grande mercato per poter vincere fin da subito e in città cresce la convinzione che la prossima stagione sarà quella buona per poter alzare un trofeo importante. Tra i tanti nomi accostati al Napoli in questi giorni c’è anche quello di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno, che potrebbe essere il sostituto naturale del partente Marek Hamsik, sembra intenzionato a lasciare il Bayern Monaco e sarebbe ben felice di tornare in Italia. Ancelotti avrebbe provato a convincerlo in occasione della partita di addio al calcio di Andrea Pirlo a San Siro e per qualche momento è sembrato che la trattativa fosse già nelle fasi conclusive.

In rete sono infatti comparse delle immagini in cui si vede Vidal avviarsi verso un’uscita secondaria dell’aeroporto di Capodichino. In realtà, come sottolinea oggi PremiumSport, un’ulteriore analisi dello scatto mostra come si tratti solamente di un sosia. La conferma arriva dal fatto che la persona ritratta non ha i vistosi tatuaggi che caratterizzano il centrocampista. Vidal, che ha mancato la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 con il Cile, non era a Napoli in questi giorni e nelle scorse ore è partito per il suo Paese natio. Resta il fatto che l’ex giocatore della Juventus è un obiettivo di mercato del Napoli, che in questi giorni sta anche seguendo Suso del Milan e David Luiz del Chelsea.