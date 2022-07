Vidal, niente Boca Juniors: un like del cileno svela la sua nuova squadra

Il futuro di Arturo Vidal potrebbe non essere al Boca Juniors: un suo like infatti avrebbe svelato la prossima squadra

È bastato un semplice like ad Arturo Vidal per confermare le voci di mercato sul suo futuro. L’ex Juventus, infatti, ha messo mi piace ad un post della pagina “Planeta do Flamengo” che annunciava il suo trasferimento al club brasiliano a tinte rossonerw.

Sorpasso, dunque, al Boca Juniors, che sembrava la squadra più vicina ad accogliere il centrocampista cileno dopo la fine della sua esperienza all’Inter.