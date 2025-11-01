Vieira Genoa, è finita! Il francese non è più il tecnico dei rossoblù: ecco il comunicato ufficiale del Grifone! I possibili sostituti

Vieira Genoa, separazione con il tecnico: ufficiale l’addio del tecnico francese. Il club annuncia già il nuovo allenatore e per il futuro…

È ufficiale: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La separazione, arrivata a sorpresa dopo la conferma di ieri seguita all’incontro con il ds Lopez, è stata decisa di comune accordo tra il tecnico francese e la società.

In attesa di individuare il nuovo allenatore, contro il Sassuolo la panchina sarà affidata a Domenico Criscito, attuale tecnico dell’Under 17, affiancato da Roberto Murgita, collaboratore della prima squadra.

Intanto il club ha già avviato il casting per il successore: in cima alla lista figurano i nomi di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.

COMUNICATO – Genova, 1° novembre 2025 – Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.

La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.

La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.

LEGGI ANCHE – Vieira Genoa, clamoroso dietrofront in casa rossoblù! Sarà separazione immediata tra le parti, ecco chi lo sostituirà! Ultimissime

