Vieira Genoa, è finita! Il francese non è più il tecnico dei rossoblù: ecco il comunicato ufficiale del Grifone! I possibili sostituti

È ufficiale: Patrick Vieira non è più l’allenatore del Genoa. La separazione, arrivata a sorpresa dopo la conferma di ieri seguita all’incontro con il ds Lopez, è stata decisa di comune accordo tra il tecnico francese e la società.
In attesa di individuare il nuovo allenatore, contro il Sassuolo la panchina sarà affidata a Domenico Criscito, attuale tecnico dell’Under 17, affiancato da Roberto Murgita, collaboratore della prima squadra.
Intanto il club ha già avviato il casting per il successore: in cima alla lista figurano i nomi di Daniele De Rossi, Paolo Vanoli e Luca Gotti.
COMUNICATO – Genova, 1° novembre 2025 – Genoa CFC comunica che Patrick Vieira non è più l’allenatore della Prima Squadra.
La società desidera ringraziare il tecnico e il suo staff per la serietà e la professionalità dimostrate nel corso del loro lavoro e formula i migliori auguri per il prosieguo della loro carriera professionale.
La guida tecnica della Prima Squadra è stata affidata ad interim a mister Roberto Murgita coadiuvato da mister Domenico Criscito.
