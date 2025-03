Vieira: «Oggi un punto importante, non abbiamo fatto una gran partita, ma il merito è dell’Empoli. Aprire un ciclo? Presto per dirlo»

Le parole di Patrick Vieira, tecnico del Genoa, in conferenza stampa dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro l’Empoli

Patrick Vieira ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio del Genoa contro l’Empoli. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «Questo è un punto importante. Dal punto di vista del gioco abbiamo giocato meglio ma dobbiamo dare credito all’Empoli che sono stati aggressivi. Non abbiamo fatto una bellissima partita ma abbiamo saltato un po’ di più i nostri centrocampisti avendo un gioco un po’ più diretto. Sulla competitività e vincere il primo contrasto noi abbiamo fatto bene e per questo che sono contento del punto preso».

GOL SUBITO SU PALLA INATTIVA – «Loro sui corner fanno molto bene, è un punto di forza. Prendere un gol su palla inattiva è difficile, dobbiamo fare attenzione ai dettagli».

ATTACCO – «Era molto difficile anche per Pinamonti che ha avuto meno opzioni dietro ma ancora una volta credo che l’Empoli ha fatto un bellissima partita. Noi volevamo giocare un po’ di più ma era impossibile».

MIRETTI PIU’ CENTRALE – «E’ la decisione che ho preso oggi e nei primi 15 minuti abbiamo iniziato benissimo poi siamo calati un po’ sull’intensità. Miretti ha sempre lavorato e sta lavorando bene. La squadra in possesso non ha fatto benissimo perché era sotto pressione».

MALINOVSKYI E BADELJ – «Erano in panchina ma sono pronti a giocare».

COME STA BANI – «Non lo so ancora. Aspettiamo domani».

CAMBI – «Volevo iniziare come i giocatori hanno imparato dopo il primo tempo. Dopo dieci minuti non ero soddisfatto e per questo che ho cambiato».

CORNET – «Ha avuto qualche problema in settimana, dipende da lui e quello che fa in allenamento. Deve continuare ad allenarsi di più per giocare questo tipo di partite. Oggi abbiamo visto che se non stai bene fisicamente è difficile competere in A».

SI É SENTITA LA MANCANZA DI BADELJ – «Badelj può aiutare la squadra a giocare meglio come Malinovskyi. Ma quando giochiamo contro squadre come oggi ho dovuto fare altre opzioni. L’importante per noi era non perdere».

PUO’ APRIRE UN CICLO – «E’ presto. Il nostro obiettivo è ottenere punti per la salvezza».