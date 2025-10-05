Vieira: «Prestazione di personalità del Genoa. Ecco cosa ho detto a De Bruyne». Le dichiarazioni del tecnico dei rossoblu

Patrick Vieira ha parlato a Dazn al termine sella sconfitta subita dal suo Genoa in rimonta col Napoli.

Una delle prestazioni migliori nonostante la sconfitta? «Nel primo tempo abbiamo fatto molto bene, sia tatticamente che a livello di aggressività. Purtroppo abbiamo pagato questa intensità nel secondo tempo, ma la differenza l’ha fatta la qualità del Napoli».

Lanci lunghi del Napoli per eludere il pressing, forse bisognava compattarsi di più? «No, credo che siamo andati troppo indietro. Se loro hanno uno come De Bruyne poi tutto diventa più complicato per noi. Il piano era mettere pressione al Napoli, l’abbiamo fatto bene nel primo tempo. La differenza l’ha fatta la qualità del Napoli, hanno tanti campioni. Questa partita, però, farà crescere la squadra ed i giovani perché abbiamo disputato un match di intensità e personalità contro un grande avversario».

Ellertsson terzino e Vasquez su Anguissa? «Sapevamo che il Napoli sulle fasce è pericoloso, credo che Ellertson ha fatto una grandissima partita. Se vogliamo pressare dobbiamo mandare un uomo in più, noi non vogliamo subire passivamente e per questo Vasquez si alzava su Anguissa. Lo abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno nel secondo».

Che ho detto a De Bruyne? «Niente in particolare, abbiamo parlato del Manchester City (ride, ndr)».