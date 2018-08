Vieri a 360°: «Ho amato l’Inter, pensavo di chiudere lì la carriera»

Attraverso il suo profilo Instagram, Christian Vieri ha risposto alle numerose domande dei suoi seguaci, ecco le più interessanti

Da qualche mese a questa parte sul famosissimo social Instagram si può dare la possibilità ai propri seguaci di fare una domanda al possessore dell’account e quest’ultimo può rispondere pubblicamente. Giochino a cui non si sono sottratte tante celebrità nel mondo del calcio (in primis Balotelli) e ora anche Christian Vieri. L’ex attaccante di Inter e Lazio ha risposto alle numerose domande dei suoi tantissimi followers. L’Inter ha occupato un grande spazio nella vita professionale di Vieri e proprio dai nerazzurri, Bobone vuole partire: «Come ha fatto l’Inter a perdere lo scudetto il 5 maggio 2002? Me lo chiedo ancora». E ancora: «I miei ricordi di Inter 3-2 Sampdoria? Una partita fantastica. Io ho amato veramente l’Inter, tanto da pensare di chiudere la carriera a Milano.»

Poi si va sul generale: «In quale momento ho deciso di appendere gli scarpini al chiodo? Quando non avevo più voglia di allenarmi, di andare in campo ed è per questo motivo che non tornerà a giocare a calcio». Vieri prosegue: «Se nella mia carriera ho realizzato qualche sogno? Sì. Ne avevo due: giocare in Serie A e vestire la maglia della Nazionale». Poi la chiusura: «Pentito di essere andato al Milan? Zero.»