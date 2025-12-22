Vieri sicuro: «Bologna-Napoli, secondo me la squadra favorita per la vittoria sarà...» - Calcio News 24

Vieri: “Napoli e Bologna meritano la finale di Supercoppa”. Bobo Vieri interviene dal Social Football Summit di Riad

Bobo Vieri è intervenuto ai microfoni dei giornalisti a margine del Social Football Summit di Riad, evento organizzato in vista della finale di Supercoppa Italiana. L’ex centravanti della Nazionale ha commentato con il suo solito stile diretto e spontaneo la sfida tra Napoli e Bologna, oltre alle eliminazioni di Inter e Milan in semifinale.

Parlando della finale, Vieri ha sottolineato come Napoli e Bologna meritino pienamente di giocarsi il trofeo. Il Napoli arriva all’appuntamento forte della vittoria dello Scudetto, mentre il Bologna ha conquistato la Coppa Italia con un percorso solido e convincente. Secondo Vieri, si tratta quindi di una finale giusta, frutto del lavoro fatto dalle due squadre nel corso della stagione. L’ex attaccante ha invitato il Bologna a scendere in campo con serenità, senza pressioni, per provare a disputare una grande partita.

Interpellato sulle semifinali e sull’eventuale sottovalutazione da parte del Milan, Vieri ha ammesso di non aver seguito le gare, spiegando di essere stato impegnato in giro per il mondo. Una risposta sincera, in linea con il suo approccio sempre molto naturale alle interviste.

Interessante anche il passaggio sulle possibili somiglianze tra Antonio Conte e Vincenzo Italiano. Per Vieri non ci sono paragoni: si tratta di allenatori molto diversi, con Italiano che ha già raggiunto importanti traguardi e disputato finali, dimostrando il proprio valore.

Sul Milan e sulla corsa Scudetto, Vieri ha espresso qualche dubbio, ricordando come i rossoneri siano comunque ai vertici della classifica. Ha poi riflettuto sulla pressione che graverebbe su un eventuale nuovo attaccante, chiamato a risolvere tutti i problemi offensivi della squadra.

In chiusura, Vieri ha minimizzato l’attenzione sui singoli, limitandosi a riconoscere il talento di Højlund, definito semplicemente “forte”. Uno stile asciutto, diretto e inconfondibile: esattamente come Bobo Vieri.

LEGGI LE ULTIMISSIME DELLA SERIE A