Villarreal, Emery: «Partita bellissima, ma che sofferenza. Musso decisivo»

Unai Emery, allenatore del Villarreal, ha commentato in conferenza stampa il pareggio ottenuto contro l’Atalanta in Champions League. Le sue dichiarazioni.

PRESTAZIONE – «Partita fantastica, vorrei anche ringraziare i tifosi che ci hanno aiutato, sostenuto. Credo che questo sia un fattore positivo, ed è gradito da tutti. Questo dipende come si vuole sviluppare il gioco e i risultati. Partita bellissima, nonostante la sofferenza, con il pareggio finale. Come professionista prenderò le decisioni opportune per vedere come saranno le gare future. Ottime qualità a livello fisico, di talento, novanta minuti in cui abbiamo utilizzato le risorse necessarie. Il risultato è stato giusto».

PAREGGIO – «I primi minuti potevano essere drammatici, se lo 0-1 fosse andato oltre. La squadra poi ha gestito il gioco a livello collettivo e individuale. Dopo i 15 minuti abbiamo guadagnato fiducia rispetto all’inizio della partita. La sfida non si è sviluppata non con occasioni chiarissime, il 2-1 ci ha spronato a giocare in modo dinamico. Ma con queste squadre che giocano in attacco, concedendo situazioni, è difficile cercare il gioco ideale in novanta minuti. Era necessario utilizzare tutte le risorse, abbiamo avuto un’ultima occasione in nostro favore, con Gerard. Musso è stato decisivo».