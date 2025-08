Vinicius Jr Real Madrid: quale futuro? Il punto sull’interesse dall’Arabia Saudita

Vinicius Jr Real Madrid: ancora insieme o verso l’addio? Il brasiliano alle prese con il rinnovo con i blancos, mentre l’Arabia Saudita…

Il Real Madrid può tirare un sospiro di sollievo: l’interesse della Saudi Pro League per Vinicius Junior si è ufficialmente raffreddato. Secondo quanto riportato da Cadena SER, i club sauditi non presenteranno offerte per l’esterno brasiliano in questa finestra estiva, facilitando così le trattative per il rinnovo contrattuale con i Blancos.

Negli ultimi anni, Vinicius è stato uno dei principali obiettivi della ricchissima lega saudita. Gli sarebbero stati offerti fino a 1 miliardo di euro per un trasferimento faraonico, cifra che aveva alimentato dubbi sul suo futuro al Santiago Bernabeu. Tuttavia, l’assenza di nuove proposte da parte del Medio Oriente rappresenta un segnale forte: l’attaccante resterà almeno per un’altra stagione a Madrid.

Il nodo resta il rinnovo. Il contratto attuale di Vinicius scade nel 2027, ma il giocatore e il suo entourage puntano a un adeguamento importante. Il brasiliano, diventato ormai una stella di prima grandezza nel panorama calcistico mondiale, chiede di essere il più pagato della rosa – superando anche Kylian Mbappé, nuovo arrivato e suo diretto rivale per il trono di leader dello spogliatoio.

Il club spagnolo, consapevole del valore del numero 7, vuole blindarlo il prima possibile, ma si tutela anche con un piano B. In caso di clamorosa rottura, il nome sul taccuino è quello di Erling Haaland: il bomber norvegese del Manchester City è l’unico considerato all’altezza per raccogliere l’eredità di Vinicius.

Nel frattempo, il Real Madrid si prepara alla nuova stagione. Lunedì prenderà il via il ritiro precampionato, con una sola amichevole in programma, contro il WSG Tirol in Austria. Il debutto ufficiale in Liga è previsto al Bernabeu contro l’Osasuna, dove i tifosi si aspettano di vedere ancora Vinicius in campo con la maglia blanca.