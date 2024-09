Viti Empoli: «Non prendiamo gol? Il merito è di tutti»

Le parole di Mattia Viti, difensore dell’Empoli, dopo il pareggio ottenuto dagli azzurri in casa contro la Fiorentina

Mattia Viti ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio dell’Empoli contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole.

«L’hai detto te, il premio è di tutti. Non mi sento di dire un reparto difensivo, mi sento di dire una grande squadra. Perché non sarebbe possibile senza un centrocampo così che danno l’anima, attaccanti che rientrano. Ognuno vuole per l’altro e questa è la forza».