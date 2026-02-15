Vitor Pereira Nottingham Forest, ora è ufficiale: è lui il nuovo tecnico dopo l’esonero di Dyche! Il comunicato e tutti i dettagli

Vitor Pereira Nottingham Forest, è stato ufficializzato il nuovo tecnico dopo l’esonero di Dyche! Il comunicato con tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, il Nottingham Forest ha reso noto che Vitor Pereira è il nuovo allenatore dopo l’esonero di Sean Dyche. Ecco il comunicato del club inglese.

COMUNICATO – «Il Nottingham Forest è lieto di confermare che Vítor Pereira è stato nominato capo allenatore con un contratto di 18 mesi. Pereira ha iniziato la sua carriera da allenatore nel suo paese natale, il Portogallo, nel 2002. Dopo aver maturato una vasta esperienza in tutto il paese, ha assunto la guida del Porto nel 2011, dove ha trascorso due anni di grande successo, guidando il club alla vittoria di due campionati consecutivi. Dopo aver trascorso un periodo all’Al Ahli in Arabia Saudita, Periera si è poi trasferito all’Olympiacos nel gennaio 2015, vincendo la doppietta con la squadra del Pireo. Oltre alla sua vasta esperienza ai massimi livelli in tutto il mondo, Pereira ha anche allenato il Fenerbahçe in Turchia e lo Shanghai SIPG, club della Super League cinese, guidando quest’ultimo al suo primo titolo di campionato nella sua stagione d’esordio, prima di vincere la Supercoppa cinese. Ha anche allenato i club brasiliani Corinthians e Flamengo.

Più recentemente, è stato allenatore dei Wolves, club di Premier League. Prendendo le redini del club in zona retrocessione, Pereira ha guidato la squadra a una serie di sei vittorie consecutive che ha contribuito alla salvezza nella stagione 2024/25. È stata la serie di vittorie più lunga di qualsiasi squadra nella massima serie la scorsa stagione, in una stagione che ha visto anche i Wolves segnare un numero record di gol in Premier League. Il 57enne ora si trasferisce a Trentside con un contratto che durerà fino all’estate del 2027. Sarà affiancato dallo staff tecnico Filipe Jorge Monteiro Almeida (vice allenatore), Luis Miguel Moreira Da Silva (vice allenatore), Bruno Filipe Araujo De Moura (responsabile della prestazione fisica e analisi dell’opposizione) e Pedro Simao Capela Silva Lopes (analista dell’opposizione)».

