Vittoria Euro 2020, i premi dell’UEFA agli Azzurri vincitori

Ecco quanto entrerà nelle casse della FIGC per la vittoria di Euro 2020: 200 mila euro anche ad ogni giocatore della rosa

Il Corriere dello Sport riporta l’entità dei premi che entreranno nelle casse dei giocatori e della FIGC dopo la vittoria di Euro 2020.

L’Italia fa guadagnare alla Federcalcio 28 milioni di euro. La Nazionale, come si legge, aveva già eguagliato il premio del Portogallo nella scorsa edizione (25.5), ma con l’aumento “step by step” introdotto da Ceferin il montepremi si è alzato di quasi 3 milioni rispetto a 5 anni fa. Da considerare che una parte di questo premio servirà a pagare il premio ai giocatori, i quali beneficeranno di circa 220 mila euro a testa per la vittoria dell’Europeo.