Vlahovic Juve, rinnovo congelato: la strategia di Comolli e dei bianconeri tra attese e rischi! Tutti gli aggiornamenti sulla situazione

Vlahovic Juve e il suo futuro: perché Comolli rinvia il rinnovo, tra dubbi sul rendimento, ingaggio pesante e la minaccia di perderlo a zero

La prima conferenza stampa del nuovo Amministratore Delegato della Juventus, Damien Comolli, ha delineato le linee guida per il futuro del club, ma ha anche acceso un tema delicato: il rinnovo di Dusan Vlahovic. Il dirigente francese ha chiarito che ogni discussione sul contratto dell’attaccante serbo sarà rimandata a fine stagione, una scelta che l’esperto di mercato Alfredo Pedullà interpreta come segnale di scarsa convinzione da parte della società.

Secondo Pedullà, non si tratta di una semplice tattica negoziale, bensì della volontà della Juventus di attendere l’evoluzione della stagione. Il club vuole valutare fino in fondo il rendimento di Vlahovic sotto la guida di Luciano Spalletti, che lo sta impiegando con continuità, prima di impegnarsi in un nuovo contratto dalle cifre molto elevate (l’attuale ingaggio supera i 12 milioni).

Questa strategia, però, comporta un rischio significativo. Il contratto di Vlahovic scade a giugno 2026 e, a partire da gennaio, il giocatore sarà libero di trattare con altri club per un trasferimento a parametro zero. Chelsea, Manchester United e Bayern Monaco potrebbero approfittarne, presentando offerte milionarie e convincendo l’attaccante a firmare un pre-accordo.

In tale scenario, la Juventus rischierebbe di perdere il suo centravanti più costoso senza alcun ritorno economico, un epilogo che Comolli e Spalletti vogliono scongiurare, ma che il rinvio delle trattative rende sempre più concreto.

