Vlahovic Juventus: interesse forte dalla Spagna e dialoghi avviati. I bianconeri ora ragionano sulla cessione invernale

Vlahovic Juventus, scenario rovente: il Barcellona si muove per gennaio e la società apre alla possibilità di un addio

Nonostante il lungo stop che lo terrà fermo fino a marzo, necessario per recuperare dall’operazione all’adduttore, Dusan Vlahovic continua a essere uno dei nomi più chiacchierati del panorama internazionale. La sua situazione contrattuale — scadenza a giugno e trattativa per il rinnovo completamente bloccata — alimenta quotidianamente indiscrezioni sul suo futuro. Alla Continassa il clima è più sereno rispetto alla scorsa estate, quando il serbo era finito ai margini prima del reintegro, ma sul fronte del prolungamento non si registrano passi avanti. In questo scenario di stallo prende forza la suggestione che porta al Barcellona, una pista che nelle ultime settimane sta guadagnando consistenza.

Secondo La Stampa, l’interesse blaugrana è concreto e legato alla possibile uscita di Robert Lewandowski a fine stagione: il Barça cerca un erede di primo livello e considera Vlahovic un profilo ideale. Alcuni media spagnoli, come Marca, spingono addirittura per un’accelerazione immediata già a gennaio, nonostante l’infortunio del giocatore, sostenendo che ci siano stati primi contatti esplorativi. Per la Juventus, un addio anticipato avrebbe un peso economico rilevante: liberarsi subito dell’ingaggio del serbo significherebbe alleggerire il monte stipendi di circa 12 milioni lordi, un beneficio importante per i conti del club.

In caso di cessione, la dirigenza bianconera tornerebbe immediatamente sul mercato per consegnare a Luciano Spalletti un nuovo attaccante. Giacomo Raspadori è stato valutato come sostituto ideale, ma la Roma sembra ormai vicina alla chiusura, complicando i piani di Comolli. Vendere un giocatore infortunato può sembrare una scelta controintuitiva, ma dal punto di vista finanziario rappresenterebbe un’operazione logica. Ora resta da capire se il Barcellona trasformerà i sondaggi in un’offerta concreta: l’asse Torino–Catalogna è caldissimo e potrebbe innescare una rivoluzione improvvisa nel reparto offensivo bianconero.

