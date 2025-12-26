Vlahovic-Milan, pronta la grande offerta della squadra rossonera per il centravanti bianconero. Il punto - Calcio News 24

Vlahovic-Milan: il club pronto a un’offerta da record. Arriva il pressing della squadra rossonera

Il Milan fa sul serio per assicurarsi Dušan Vlahović. La trattativa per portare il bomber serbo a San Siro a parametro zero nel luglio 2026 entra nella fase operativa, con la dirigenza pronta a mettere sul piatto cifre importanti per battere la concorrenza internazionale. Secondo quanto riportato da TMW, il Direttore Sportivo Igli Tare avrebbe già preparato una bozza di proposta economica da presentare all’agente del giocatore, Darko Ristić, nell’ottica di convincere Vlahović a scegliere il club rossonero e non rinnovare con la Juventus.

La strategia del Vlahovic-Milan punta a uno sforzo finanziario senza precedenti per la gestione recente del club. La proposta prevede un bonus alla firma compreso tra 8 e 10 milioni di euro e uno stipendio base di 6 milioni netti a stagione, a cui si aggiungerebbero corposi bonus legati agli obiettivi individuali e di squadra. Si tratta di condizioni economiche di grande impatto, pensate per attrarre un top player di livello internazionale.

L’arrivo di Vlahović comporterebbe una vera rivoluzione nella politica salariale rossonera. Il Milan sta valutando una revisione del tetto stipendi, con la possibilità di deroga per inserire un giocatore di questo calibro, assicurando al contempo la sostenibilità dell’operazione. La qualificazione alla Champions League rappresenta infatti un elemento cruciale: solo i ricavi derivanti dalla massima competizione europea renderebbero sostenibile un impegno economico così importante.

Il Vlahovic-Milan si inserisce in un progetto più ampio di restyling della squadra, pianificato per il 2026. Il club punta a costruire un organico competitivo, capace di lottare per i massimi traguardi in Italia e in Europa, con il serbo come leader dell’attacco. L’operazione, se conclusa, segnerebbe un cambio di passo significativo nella strategia del Milan sul mercato e nel percorso di rafforzamento della squadra.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A