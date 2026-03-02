Vlahovic si avvicina al rientro! In settimana torna in gruppo: ecco quando potrebbe tornare tra i convocati di Spalletti per la Juve

Con l’eliminazione dalle competizioni europee, la Juventus è ora costretta a concentrare tutti gli sforzi sul campionato, con la speranza di ottenere una qualificazione per la Champions League. Questo scenario inaspettato, seppur deludente sotto l’aspetto economico e di prestigio, offre a Luciano Spalletti, allenatore bianconero, un vantaggio tecnico non indifferente: la possibilità di lavorare quotidianamente con la squadra senza le distrazioni dei turni infrasettimanali e dei viaggi continentali.

Spalletti può ora concentrarsi sulla gestione atletica e tattica del gruppo, un’opportunità che potrà essere sfruttata al massimo per ottimizzare la preparazione fisica e il gioco della squadra, come riportato da La Gazzetta dello Sport. Tuttavia, la notizia più attesa in casa Juventus riguarda il recupero di Dusan Vlahovic, il centravanti serbo che manca da dicembre a causa di un intervento chirurgico agli adduttori.

Il ritorno di Vlahovic è fondamentale per migliorare la qualità offensiva dei bianconeri, e il suo rientro è ormai imminente. Dopo mesi di lavoro differenziato e terapie, il giocatore è pronto a tornare in gruppo, e lo staff medico seguirà da vicino le sue risposte ai carichi di lavoro. Se non ci saranno complicazioni, il serbo potrebbe essere convocato già per la partita casalinga contro il Pisa. In alternativa, il suo ritorno definitivo potrebbe slittare alla trasferta contro l’Udinese, ma di sicuro il tecnico toscano potrà contare su di lui nel momento cruciale della stagione.

Il recupero di Vlahovic potrebbe essere determinante per il finale di stagione della Juventus, che punta a risalire in classifica e ottenere il pass per la Champions League. Con l’assenza di competizioni europee, la squadra potrà focalizzarsi al 100% sugli impegni di campionato, e Spalletti spera di avere a disposizione il suo bomber serbo per centrare gli obiettivi prefissati.