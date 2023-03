Vorlický: «Un sogno indossare la maglia dell'Atalanta. Quando arrivai a Bergamo...»

Le parole del trequartista dell’Atalanta Vorlický durante l’evento “Scuola allo stadio”, soprattutto sul suo esordio in Serie A

Al primo appuntamento stagione de “La Scuola allo stadio” (progetto educativo fondato dall’Atalanta invitando gli alunni delle scuole primarie e secondarie) era presente il giovane gioiello offensivo nerazzurro Vorlický: che nelle ultime partite si è messo in mostra con prestazioni assai convincenti. Ecco le sue dichiarazioni ai canali ufficiali della squadra.

SUL PROGETTO – «Sono molto contento di essere qui, anche perché credo che sia giusto far avvicinare i bambini a questo sport: considerando che con la Pandemia per due anni non sono potuti andare allo stadio»

CAVALCATA VERSO LA PRIMA SQUADRA – «Ho incontrato tante difficoltà, soprattutto quando sono arrivato qua che ho dovuto lasciare la mia famiglia a 15 anni, così come ho avuto la fortuna di avere dietro di me una società come l’Atalanta che ha sempre creduto in me nonostante gli infortuni. Ringrazio anche Gasperini perché mi ha dato la possibilità di esordire in Serie A».

SOGNO – «Il mio sogno è sempre stato l’Atalanta, perché indossare questa maglia è un sogno: così come allenarsi con questi giocatori ed essere seguito in panchina da una grande mister. Ora serve continuare su questa strada».