L’Inter lancia l’ultimatum per Vrsaljko. Ausilio e Gandini da Suning

I nerazzurri lanciano l’ultimatum all’Atletico Madrid per Sime Vrsaljko. Henrichs, Zappacosta e Darmian le alternative

L’Inter non intende andare oltre il weekend per chiudere l’affare Sime Vrsaljko. Il giocatore ha già detto sì ma le resistenze dell’Atletico Madrid, che fino a questo momento non ha aperto al prestito con diritto di riscatto del terzino (potrebbe dire di sì all’obbligo), non possono alimentare le speranze nerazzurre. Il giocatore è il primo obiettivo per il dopo Cancelo ma in questo momento l’intesa tra i due club è lontana. L’Inter ha alzato l’offerta ma l’Atletico chiede 30 milioni di euro.

I nerazzurri sperano di convincere i Colchoneros nel giro di 48 ore, altrimenti andranno oltre. Benjamin Henrichs, terzino classe ’97 del Bayer Leverkusen, non rappresenta una priorità per l’Inter, in questo momento, ma il giocatore è uno degli obiettivi di mercato dei nerazzurri. Oltre al tedesco, sulla lista di Ausilio ci sono anche Davide Zappacosta del Chelsea e Matteo Darmian del Manchester United, quest’ultimo però sembra vicinissimo alla Juventus. Intanto Ausilio e Gandini sono partiti alla volta della Cina per una 48 ore di incontri con Suning: si parlerà delle strategie societarie ma difficilmente si parlerà di calciomercato (mai dire mai) . Nulla di anormale, solo il consueto punto stagionale con il board nerazzurro.