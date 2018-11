La moglie e agente di Icardi, Wanda Nara, risponde alle voci su un interesse del PSG per Icardi negando contatti col club parigino. Poi, su Messi…

«PSG su Icardi? No, non mi hanno mai chiamato, non conoscono il mio numero». Così, Wanda Nara, moglie e agente dell’attaccante dell’Inter, risponde all’allusione di mercato dal salotto televisivo di ‘Tiki Taka’, programma in onda su Italia 1. Poi, in vista della sfida di Champions League tra i nerazzurri e il Barcellona, la Nara dichiara di voler vedere in campo sia Messi, reduce dall’infortunio al radio, che suo marito, per una sfida tutta argentina: «Messi? Domani voglio vederlo in campo, così come Mauro».