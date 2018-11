Sale l’attesa per Inter-Barcellona e il club nerazzurro stuzzica i tifosi catalani sui social con il suo dizionario essenziale…

È partito il conto alla rovescia per l’attesa sfida del Gruppo B di Champions League fra Inter e Barcellona. I catalani sono al primo posto, con 3 punti di vantaggio sui nerazzurri, secondi. San Siro farà registrare il tutto esaurito e il record di incasso assoluto per una squadra italiana, e anche per questo, forse il club nerazzurro ha pensato di realizzare una piccola guida linguistica essenziale per il Barcellona e i tanti tifosi catalani che faranno visita a Milano.

Tutto perfetto, se non fosse che la guida ha un carattere ironico e di sfottò: a istruzioni utili come le classiche esclamazioni da stadio e la richiesta di una birra alla spina, si aggiunge infatti la frase sul più forte giocatore del mondo, che se in spagnolo è Messi, in Italiano diventa… Icardi! In attesa della sfida sul campo fra i giocatori delle due squadre, con la formazione di Spalletti desiderosa di riscattare la debacle della gara di andata al Camp Nou, la battaglia social fra Inter e Barcellona è già cominciata e si annuncia particolarmente agguerrita e simpatica.

🇪🇸🇮🇹 Un diccionario de guía para nuestros amigos del @FCBarcelona_es y los aficionados que visiten Milán para el gran partido de @LigadeCampeones. 😉#InterBarça #InterBarcelona #UCL pic.twitter.com/p8Sb4GaXLI — Inter (@Inter_es) November 5, 2018

INTER-BARCELLONA, SARÀ RECORD DI INCASSO ASSOLUTO PER UN’ITALIANA