Wenger: «Messi e Ronaldo? Il loro regno sta per terminare»

Arsene Wenger è convinto che l’era del duo Messi Ronaldo sia al tramonto: ecco i nomi dei potenziali successori

Intervenuto ai microfoni di Talksport, Arsene Wenger, storico manager dell’Arsenal, ha annunciato l’imminente era calcistica segnata dalle imprese di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo. Ecco le sue parole.

«Non abbiamo mai visto giocatori come Messi e Cristiano Ronaldo in grado di fare di tutto in ogni situazione complicata, ma credo che il loro regno stia per terminare. Sta arrivando una nuova generazione e i due successori potrebbero essere Mbappé e Neymar».