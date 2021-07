Wijnaldum: «Al Liverpool deluso dalla dirigenza, sarei rimasto»

Georgino Wijnaldum deluso per il suo ultimo periodo al Liverpool: ecco le dichiarazioni del centrocampista, passato al PSG

Georgino Wijnaldum, centrocampista passato dal Liverpool al PSG, ha parlato al Guardian del suo ultimo periodo ai Reds con la delusione per alcune scelte della società.

«Ci sono stati momenti in cui non mi sono sentito apprezzato. Non da parte dei miei compagni di squadra o dai tifosi, ma dalla dirigenza. Mi sarebbe piaciuto rimanere. Quando qualcosa andava storto, venivo incolpato io».