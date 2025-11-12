Wolverhampton, Rob Edwards è il nuovo allenatore dei Wolves: contratto di tre anni e mezzo! Ritorno speciale per il gallese 

Premier League
Rob Edwards è stato nominato nuovo allenatore del Wolverhampton, firmando un contratto di tre anni e mezzo. Per lui si tratta di un ritorno speciale, visto che ha già vissuto diverse tappe con i Wolves: prima da difensore tra il 2004 e il 2008, poi come tecnico delle giovanili e membro dello staff della prima squadra.
Dopo il ritiro, Edwards ha intrapreso una carriera in panchina che lo ha visto crescere passo dopo passo. Ha guidato l’Under 23 dei Wolves, lavorato con la Football Association e nel 2022 ha conquistato la League Two con il Forest Green Rovers, confermandosi allenatore di prospettiva e capace di ottenere risultati concreti.
Ad affiancarlo ci sarà Harry Watling come vice, mentre lo staff verrà completato nei prossimi giorni. Per i tifosi, il ritorno di Edwards non è solo un cambio tecnico: è la rinascita di una figura simbolo del club, chiamata a ridare entusiasmo e a rilanciare la stagione dei Wolves.
