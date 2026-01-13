Xabi Alonso, Bellingham rompe il silenzio: fatta chiarezza sull’ormai ex Real Madrid! Lo sfogo dell’inglese

Xabi Alonso, Bellingham rompe il silenzio: ha commentato così l’addio dell’ormai ex tecnico del Real Madrid. Cosa ha detto

Non c’è pace per il Real Madrid. Le scosse di assestamento dopo la recente sconfitta in Supercoppa e l’addio lampo di Xabi Alonso continuano a far tremare Valdebebas. Mentre la società ufficializza il cambio della guardia in panchina, affidando la squadra ad Alvaro Arbeloa, a tenere banco è lo sfogo durissimo di Jude Bellingham. Il centrocampista inglese ha deciso di rompere il silenzio per spegnere una volta per tutte le voci che lo volevano tra i principali responsabili dell’addio del tecnico basco.

Lo sfogo social: “Ora basta”

Nelle ore successive all’esonero di Alonso i media spagnoli avevano ipotizzato una frattura insanabile tra il tecnico e lo spogliatoio, con Bellingham indicato come capofila dei dissidenti. La risposta del numero 5 non si è fatta attendere ed è arrivata tramite una Instagram Story dai toni inequivocabili e rabbiosi:

“Finora ne ho lasciate passare fin troppe… sperando sempre che la verità venisse a galla a suo tempo… Ma onestamente, lasciatemi dire, che mucchio di merda”.

Una presa di posizione netta, volta a difendere la sua professionalità e il rapporto umano con Alonso, spazzando via le illazioni di una stampa iberica alla ricerca di colpevoli.

Via Alonso, ecco Arbeloa

Mentre Bellingham difende il passato, il Real Madrid deve guardare al futuro immediato. Il club di Florentino Perez ha deciso di voltare pagina promuovendo Alvaro Arbeloa. L’ex terzino destro, figura storica del “Madridismo”, lascia la guida delle giovanili (dove ha ottenuto ottimi risultati con il Castilla) per assumere il comando della prima squadra. A lui il compito più difficile: ricompattare un ambiente elettrico, gestire la rabbia dei campioni come Bellingham e rimettere la “Casa Blanca” sui binari giusti in Liga e in Champions League. La smentita di Bellingham, almeno, toglie al nuovo tecnico il peso di dover gestire una presunta “faida” interna, permettendogli di concentrarsi solo sul campo.