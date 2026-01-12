Xabi Alonso lascia il Real Madrid: clamorosa notizia sui blancos! Al suo posto scelto Arbeloa 

Xabi Alonso saluta il Real Madrid: scossa improvvisa in casa blancos, evoluzioni in corso. Le ultimissime notizie

La notizia dell’addio immediato di Xabi Alonso al Real Madrid ha scosso l’ambiente blanco e il panorama calcistico internazionale. La decisione, comunicata con effetto immediato, segna una svolta improvvisa nel rapporto tra l’ex centrocampista spagnolo e il club con cui aveva scritto pagine importanti della sua carriera. Le motivazioni non sono ancora state rese note, ma l’uscita repentina lascia spazio a interrogativi e riflessioni sul futuro del tecnico.

L’ex campione del mondo aveva assunto un ruolo di primo piano nel progetto tecnico del Real Madrid, contribuendo alla crescita di diversi giovani e portando la sua visione tattica moderna all’interno della struttura del club. Il suo lavoro era stato apprezzato sia dalla dirigenza sia dai tifosi, che vedevano in lui una figura destinata a un percorso di lungo periodo. La scelta di interrompere il rapporto così bruscamente rappresenta quindi un colpo di scena inatteso.

Ora resta da capire quali saranno le prossime mosse di Xabi Alonso e come il Real Madrid deciderà di riorganizzare il proprio assetto tecnico.

COMUNICATO – Il Real Madrid CF desidera annunciare che, di comune accordo tra il club e Xabi Alonso, è stato deciso di porre fine al suo incarico di allenatore della prima squadra.



Xabi Alonso porterà sempre con sé l’affetto e l’ammirazione di tutti i tifosi del Real Madrid, perché è una leggenda del Real Madrid e ha sempre rappresentato i valori del nostro club. Il Real Madrid sarà sempre la sua casa.



Ringraziamo Xabi Alonso e tutto il suo staff tecnico per il duro lavoro e la dedizione dimostrati in questo periodo e auguriamo loro la migliore fortuna in questa nuova fase della loro vita.

I blancos hanno scelto l’ex blancos Arbeloa per il prossimo futuro.

