Xavi: «Firmerei ora per il rinnovo di Dembélé, è il top al mondo». Le parole del tecnico del Barcellona

Xavi, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa della situazione contrattuale di Araujo e Dembélé. Queste le sue parole.

ARAUJO – «Il rinnovo? È la decisione giusta. È felice di stare qui a Barcellona con la sua famiglia, è una gioia avere giocatori come Ronald. Può giocare per il Barcellona per i prossimi 10 anni. È incredibile, è una garanzia per noi».

DEMBELE’ – «Il club ci sta lavorando, Ousmane è un giocatore molto importante per il nostro gioco. Spero che rimanga qui, con lui saremo più forti. Firmerei ora per il suo rinnovo, senza dubbio! Ma servono le cifre, è una trattativa. Potrebbe essere uno dei migliori giocatori del mondo nella sua posizione».