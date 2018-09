Yaya Tourè torna all’Olympiacos, mistero svelato

Yaya Tourè torna in Grecia e rivestirà la maglia dell’Olympiacos

L’Olympiacos è la nuova squadra, o meglio, è di nuovo la squadra di Yaya Tourè. Il centrocampista 35enne ha quindi deciso di tornare in biancorosso, colori indossati già nella stagione 2005/2006 prima del trasferimento al Monaco.

Mistero svelato dopo le visite mediche svolte a Londra

Le visite mediche svolte in anticipo a Londra per accelerare i tempi di trasferimento ed il relativo iter burocratico avevano dato vita a diversi rumors su un suo probabile addio alla Premier League. Voci di corridoio che hanno dunque trovato fondamento.

Il ritorno all’Olympiacos dopo Monaco, Barcellona e Manchester City

La carriera del possente centrocampista ivoriano ha preso molto slancio proprio in Grecia, quando nel 2005/2006 (allora poco più che 22enne) si mise in mostra a tal punto da essere notato ed acquistato dal Monaco. Nel Principato restò solo una stagione per poi conquistare la chiamata del Barcellona, dove indossò il blaugrana per ben 3 stagioni, dal 2007 al 2010, vincendo di tutto fino ad arrivare agli ultimi 8 otto anni passati in Premier League, a Manchester, sponda City.