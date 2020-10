Young Boys-Roma, le probabili formazioni: in porta torna Pau Lopez

Pau Lopez ritrova una maglia da titolare in Europa League con la Roma che affronta gli svizzeri dello Young Boys

La Roma debutta questa sera in Europa League affrontando in trasferta gli svizzeri dello Young Boys.

Per l’occasione il tecnico Pau Lopez lancerà dal primo minuto il portiere Pau Lopez, sino ad ora sempre in panchina durante il campionato, mentre in attacco spazio a Borja Mayoral, molto probabilmente al posto di Dzeko. A riferirlo è Gazzetta dello Sport.

YOUNG BOYS (4-4-2): Von Ballmoos; Hefti, Camara, Lustenberger, Lefort; Sulejmani, Rieder, Sierro, Ngamaleu; Nsame, Meschack.

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez, Karsdorp, Ibanez, Kumbulla, Spinazzola; Veretout, Villar; Perez, Cristante, Pedro, Mayoral.