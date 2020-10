Young Boys, Seoane: «L’ingresso di Dzeko ha cambiato la gara»

Il tecnico dello Young Boys Gerardo Seoane ha commentato la sconfitta contro la Roma: ecco le sue parole

Gerardo Seoane, tecnico dello Young Boys, ha commentato la sconfitta in Europa League ai microfoni di Roma TV.

«Grande soddisfazione nel vedere una squadra con questa attitudine che attacca alta, ma c’è rammarico per non aver sfruttato le occasioni. Abbiamo giocato bene in difesa, ma con l’ingresso di Dzeko e Mkhitaryan è cambiata la partita. Sui gol non abbiamo fatto errori. Dzeko è un giocatore molto forte con esperienza, a noi manca questa esperienza».