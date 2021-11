Young Boys, Wagner: «Atalanta forte, ma domani si gioca in casa nostra»

In conferenza stampa, il tecnico dello Young Boys David Wagner ha analizzato la sfida di domani contro l’Atalanta

INFORTUNATI – «Giocherà Lustenberger e non Fassnacht. L’infortunio certamente non è una buona notizia, ma lo spirito di squadra è quello di godercela domani».

RIMPIAZZARE FASSNACHT – «È una domanda molto difficile. Abbiamo un’idea ma vedremo domani come sarà».

PAUSA NAZIONALI – «Ci ha aiutato a preparare mentalmente il prossimo incontro. Possono essere periodi positivi o negativi, ma stavolta ci ha fatto bene».

ATALANTA – «La consideriamo un’ottima squadra ma devono venire giocare in casa nostra».

ATALANTA IN CHAMPIONS – «Si vede che in questo gruppo è tutto molto stretto, i livelli sono simili e siamo tutti molto vicini. Ci sono dettagli che decidono le gare, è molto difficile mantenere i nervi saldi per vincere con continuità».

PASSARE IL TURNO – «Possiamo sia vincere domani che poi eventualmente passare il turno. Domani gara decisiva, se passiamo siamo avvantaggiati».

PARTITA – «Tutti hanno viaggiato in posti diversi per le partite della Nazionale, c’è stato poco tempo per prepararci ma ci abbiamo provato».