Zakaria gasa i tifosi bianconeri: «Finale di Champions League? Da ex della Juve non posso che sperare che il Psg batta l’Inter!»

Zakaria gasa i tifosi della Vecchia Signora: «Finale di Champions? Da ex Juve non posso che sperare che il Psg batta l’Inter!». Le parole

L’ex centrocampista della Juve Zakaria ha parlato, nel corso di un’intervista a La Gazzetta dello Sport, del suo recente passato in bianconero ma non non solo. Le parole:

FINALE DI CHAMPIONS – «Sapevo che l’Inter è una grande squadra, ma mi ha impressionato per il percorso compiuto. Il Psg è la squadra più forte affrontata quest’anno. Entrambe lo sono, non vedo l’ora di vedere la finale. Anche se sono del Monaco, da ex della Juventus non posso che sperare che il Psg batta l’Inter».

L’ESPERIENZA ALLA JUVE – «È stato un periodo breve ma una bella esperienza, con i compagni e con l’allenatore. Peccato sia dovuto andarmene così presto, avrei potuto far qualcosa di interessante a Torino. Forse non sono arrivato nel momento giusto. Ma ho amato portare la maglia bianconera e sarò sempre un tifoso della Juventus».

