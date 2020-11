Zamorano: «Real-Inter? Oggi sarà un grande match. Al ritorno sarà vita o morte»

Ivan Zamorano ha parlato sulle pagine di Repubblica del match che andrà in scena questa sera tra Real Madrid e Inter

REAL INTER – «Che notte quella del 1998, troppe emozioni. Per il Real provavo affetto. Il mio presente e il mio cuore erano nerazzurri. E mettici le luci della Champions. Vincemmo con coraggio e con grinta. Con il gioco di Gigi Simoni, cui vorrò bene per sempre, e il genio di Baggio. Se l’Inter può ripetere l’impresa? In Champions tutto è possibile. Non si vincono le partite con la storia e col blasone. Real e Inter, favorite, hanno enormi difficoltà. Oggi sarà un grande match. Al ritorno, a San Siro, sarà vita o morte».

LUKAKU – «Lukaku è importantissimo ma Lautaro, se sostenuto dai compagni, ha tutto per non farlo rimpiangere. Soprattutto se Sanchez sarà in condizione di giocare e passargli qualche buon pallone. Il Toro, come me, non è alto ma è forte anche di testa».

COLPO DI TESTA – «Io da bambino mi esercitavo prendendo a pallonate il lampadario di casa per ore. Mamma non diceva nulla, sapeva che mi stavo esercitando»

PRONOSTICO – «Pareggio. Non vedo un favorito»