Zanetti: «Grazie a Conte abbiamo un’identità, questa Inter è pronta»

Javier Zanetti ha parlato nel Matchday Programme in vista della gara dell’Inter contro il Getafe. Le sue parole

Javier Zanetti ha parlato nel Matchday Programme relativo alla sfida di questa sera tra Inter e Getafe. Queste le parole del vicepresidente nerazzurro.

COPPA UEFA 1998 – «C’è un urlo ‘Lascia’. Poi un rumore sordo, perfetto, scarpino sul pallone, il sibilo, il rintocco del cuoio sulla traversa. Chi è allo stadio non capta questi dettagli, travolti dal tripudio sugli spalti. Chi è a casa, in televisione, ascolta queste parole: ‘Attenzione, il destro, violentissimo! La squadra del 98’ aveva in Simoni un vero e proprio papà. Una famiglia nerazzurra, passata anche da momenti di difficoltà a Lione e Strasburgo».

EUROPA LEAGUE – «Me ne sono accorto fin dal primo pranzo con il mister: la cultura del lavoro e la serietà dei ragazzi hanno permesso di intraprendere questo percorso. Questa è una squadra con un’identità precisa, che cerca sempre di fare la partita. Non c’è margine d’errore. Ci siamo abituati a giocare ogni tre giorni, servirà tanta lucidità. Le motivazioni che ti dà un trofeo europeo che tra l’altro puoi raggiungere vincendo quattro partite ti possono far superare la stanchezza. Il Getafe arriverà alla sfida avendo avuto due settimane per concentrarsi solo su questo impegno. Ma non ci tiriamo indietro: questa Inter è pronta!».