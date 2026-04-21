Hanno Detto
Zanetti non ha dubbi: «Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Scudetto? Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna»
Zanetti sicuro: «Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Scudetto? Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna»
San Siro si prepara a una serata decisiva con il ritorno della semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, ancora in perfetto equilibrio dopo lo 0‑0 dell’andata al Sinigaglia. La squadra di Cristian Chivu punta a conquistare il pass per la finale del 13 maggio, ma dovrà superare la solidità e l’entusiasmo della formazione lariana, autentica rivelazione del torneo.
Il vicepresidente nerazzurro Javier Zanetti ha parlato a SportMediaset per caricare l’ambiente in vista del fischio d’inizio delle 21, sottolineando l’importanza di una gara che può indirizzare la stagione e riportare l’Inter a giocarsi un trofeo nazionale.
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SULLA PARTITA – «Affrontiamo una grande squadra come il Como. Sappiamo che sa giocare molto bene. Però dipende da noi. Speriamo di poter arrivare anche in finale di Coppa Italia. Vediamo alla fine che cosa arriva».
SUL LAVORO DI CHIVU – «Chivu lo conosco, è un fratello della squadra del Triplete. Sono felicissimo, la sua intelligenza, la sua passione, il suo senso d’appartenenza nei confronti dei nostri colori, è il massimo. Sta trasmettendo tutto questo».
SULLA PRINCIPALE QUALITA’ DELLA SQUADRA – «Il lavoro di tutte le settimane, la certezza di seguire un allenatore come Chivu e dei ragazzi che si sono messi tutti a disposizione».
SU QUANTO MANCA PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO – «Ancora manca, siamo cauti e umili, come da nostro Dna. Prima pensiamo alla Coppa Italia contro una squadra forte come il Como, poi penseremo al Torino».
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