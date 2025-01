Zanetti Verona: «Rispetto all’andata sono cambiate tante cose; Faraoni merita di giocare»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico del Verona, prima del calcio d’inizio della partita degli scaligeri al Maradona contro il Napoli

Paolo Zanetti ha ha parlato ai microfoni di DAZN prima del calcio d’inizio di Napoli Verona. Di seguito le sue parole.

ANDATA – «Sono cambiate tante cose rispetto alla prima volta che li abbiamo affrontati ora viaggiano a ritmo-Scudetto, sarà difficile per noi».

SI DECIDE SUGLI ESTERNI – «Anche, il Napoli ha esterni forti, ma anche mezzali di qualità, un attaccante forte, ha tante soluzioni altrimenti non sarebbe dov’è. Dovremo fare una partita importante».

FARAONI – «L’ho scelto perché si è sempre allenato bene, da capitano che non giocava, oggi merita di giocare. Aveva davanti uno importante e visionato da tante squadre sul mercato. Ho fiducia in lui».

COPPIA IN ATTACCO – «Non hanno giocato tanto insieme, hanno una storia diversa, Sarr arrivava da un periodo in cui non aveva avuto tanti minuti. Più giocano insieme più migliorano».