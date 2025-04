Zanetti: «La classifica è buona, ma non dobbiamo e possiamo sentirci tranquilli»

Le parole di Paolo Zanetti, tecnico dell’Hellas Verona, prima del calcio d’inizio della partita degli scaligeri contro la Roma

Paolo Zanetti ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Roma Verona. Di seguito le sue parole.

«No, è una buona classifica, ma assolutamente non possiamo sentirci tranquilli. I finali di stagione sono sempre diversi e ci sono motivazioni diverse per tante squadre. Ogni settimana andiamo a cercare punti fondamentali. Sicuramente siamo più solidi. Dall’altra parte, anche se stiamo creando di più di prima, non siamo riusciti ad essere concreti ultimamente. Dobbiamo continuare su questa strada. Questa sera la nostra solidità sarà messa a dura prova da una squadra molto forte, che ha grandissima qualità. Ora continuiamo in questa strada, ma da questa strada abbiamo una partita veramente difficile».