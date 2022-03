Zaniolo, l’ex tecnico: «Nicolò lasci la Roma, ha bisogno della sfida Juve». A parlare è Roberto Breda

Roberto Breda, allenatore che nella stagione 2016/17 ha lanciato in prima squadra alla Virtus Entella Nicolò Zaniolo, ha parlato così del centrocampista della Roma a JuventusNews24.com.

Passato, presente e ora futuro. Si parla di Zaniolo in ottica Juve come possibile sostituto di Paulo Dybala: sarebbe il giocatore giusto per prendere il posto dell’argentino?

«Le caratteristiche sono completamente diverse, fa parte di un progetto. Non credo che vada a sostituire Dybala come giocatore, ma vada a completare un discorso più ampio. La Juventus negli ultimi anni sta cercando di inserire tutti i migliori giovani d’Italia: Chiesa (tra l’altro ho giocato anche con suo papà alla Sampdoria), Bernardeschi, Locatelli. Sta cercando di accaparrarsi tutti i migliori prospetti del panorama calcistico italiano e lui rientra tra questi».

Ora mettiamoci nei panni di Nicolò. Lasciare ora la Roma sarebbe la scelta giusta per il prosieguo della sua carriera?

«Secondo me sì, perché il percorso che ha fatto è stato importante ma c’è sempre bisogno di nuove sfide. La sfida a Torino con la Juventus sarebbe il giusto step per crescere ancora e lavorare in modo diverso, con obiettivi diversi. In questo momento sono due squadre con obiettivi diversi».

