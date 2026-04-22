Zapata torna a disposizione di D’Aversa? Le ultimissime sulle condizioni dell’attaccante del Torino

Zapata, segnali importanti di recupero: D’Aversa può riaverlo presto? Le ultimissime sull’attaccante del Torino

Dopo le parole e il premio ricevuto a Coverciano, Duván Zapata è tornato ieri al Filadelfia per iniziare la settimana con un allenamento speciale. L’attaccante granata è stato sottoposto a una serie di test mirati per valutare le sue condizioni fisiche, un passaggio importante dopo gli ultimi giorni di lavoro personalizzato.

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Gli esami hanno dato esito positivo e dall’ambiente del Torino filtrano sensazioni incoraggianti. Il colombiano sembra infatti aver risposto bene al programma di recupero, confermando i progressi già percepiti dallo staff tecnico e medico nelle scorse settimane.

Alla luce di questi segnali, la convocazione per la sfida di domenica contro l’Inter appare sempre più vicina. Un rientro che rappresenterebbe un’arma preziosa per Juric nella fase decisiva della stagione. A riportarlo è Gazzetta.