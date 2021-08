Zappacosta Atalanta, contatti con il Chelsea: possibile il prestito

L’Atalanta si guarda intorno per la questione esterno viste le condizioni di Hateboer: gli orobici puntano su Zappacosta del Chelsea

L’Atalanta si guarda intorno per quanto riguarda la situazione esterno: Hans Hateboer probabilmente dovrà operarsi e dunque gli orobici sono costretti ad andare sul mercato per trovare un sostituto.

Come riportato da Sportitalia, l’Atalanta pensa a Davide Zappacosta. Contatti con il Chelsea per un prestito. Sarebbe un ritorno per Zappacosta a Bergamo dopo la stagione 2014/2015 con 29 presenze e 3 gol messi a segno.