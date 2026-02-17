Connect with us

Calcio italiano

Zappi, slitta l’Appello sui 13 mesi di inibizione: udienza rinviata al 19 febbraio! I dettagli

Published

3 ore ago

on

By

Antonio Zappi

La Corte d’Appello della Figc ha rinviato di 24 ore l’udienza sul caso che coinvolge il presidente AIA, Zappi, attualmente inibito. La richiesta è arrivata dal pool difensivo composto dagli avvocati Santoro, Sterratino e Sperduti, tutti impossibilitati a partecipare alla seduta inizialmente fissata per il 18.

Partite oggi, stasera e domani: guida alla Diretta TV

Zappi, già colpito da una squalifica di 10 mesi, ha presentato ricorso contro i 13 mesi inflitti dal TFN, una sanzione che, superando i 12 mesi e un giorno, impedirebbe di ricoprire incarichi federali. La difesa punta a ridurre la pena per evitare questa conseguenza.

La Procura, dal canto suo, ha chiesto la conferma integrale della condanna, mantenendo una linea di fermezza in vista della nuova udienza.

