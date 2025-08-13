Zazzaroni fuori da Pressing: il motivo. Ecco chi lo sostituisce

Zazzaroni fuori da Pressing: il motivo dell’assenza del direttore del Corriere dello Sport dal cast. Ecco chi lo sostituisce

Colpo di scena nel panorama dei talk show sportivi Mediaset. Pressing, il consueto appuntamento della domenica sera di Canale 5, si prepara alla nuova stagione con una novità a dir poco clamorosa nel suo parterre di opinionisti: Ivan Zazzaroni, volto storico e voce tra le più riconoscibili del programma, non farà più parte del cast.

Come si legge su Fanpage.it, se alla conduzione è stata confermata la solida coppia formata da Massimo Callegari e Monica Bertini, la vera rivoluzione riguarda il tavolo dei commentatori. La nuova entrata di spicco è quella di Emiliano Viviano. L’ex portiere di Fiorentina e Sampdoria, reduce da una carriera di ottimo livello e oggi molto attivo sui social e come podcaster per TvPlay, è pronto a portare la sua esperienza e la sua schiettezza nel dibattito. La sua partecipazione dovrebbe essere continuativa, e andrà ad affiancare i confermatissimi Fabrizio Biasin, Riccardo Trevisani e Sandro Sabatini.

L’assenza che fa più rumore è senza dubbio quella di Zazzaroni. La sua è definita una “perdita pesante”, data la sua capacità di essere una figura “divisiva”, capace di accendere il confronto e creare temi di discussione che spesso animavano l’intera puntata.

La motivazione ufficiale dietro questa separazione sarebbe la contemporanea partecipazione del direttore del Corriere dello Sport a Ballando con le Stelle. Una spiegazione che, tuttavia, lascia spazio a qualche perplessità, considerando che la sua presenza come giurato nello show di Rai 1 è una costante da ben 18 anni e non ha mai rappresentato un ostacolo in passato. Si chiude dunque un’era per Pressing, che scommette su un nuovo volto per sostituire una delle sue colonne portanti.