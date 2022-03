Ze Elias: «Dybala? Sono state fatte delle scelte. Mi aspettavo di più da Arthur. Per lo Scudetto...»

Ze Elias, ex giocatore di Inter e Genoa, ha parlato ai microfoni di Itasportpress.it riguardo alla Serie A

GENOA – «Non si salverà. Blessin è arrivato tardi e le partite sono poche per poter raggiungere l’obiettivo. Rovella? Al momento non è da Juventus, quando sarà in bianconero lo valuteremo».

JUVENTUS – «Dybala? Questione di scelte, lui resta un grandissimo giocatore. Arthur? Mi ha deluso, mi aspettavo qualcosa di più».

SCUDETTO – «Io dico il Milan, gioca bene e vince».