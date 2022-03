Zeman polemico: «Procuratori troppo potenti, bisogna essere equilibrati»

Zeman polemico: «Procuratori troppo potenti, bisogna recuperare l’equilibrio economico. I magistrati indagano sempre ma non trovano nulla»

Nell’intervista concessa a Il Corriere dello Sport, l’allenatore del Foggia Zdenek Zeman ha analizzato il calcio odierno. Ecco le sue parole.

I PROCURATORI – «Ormai sono più importanti dei presidenti. Sarebbe meglio che le società si dessero tutte una calmata. È fondamentale rinunciare a qualcosa per recuperare l’equilibrio economico, che non c’era nemmeno prima del Covid».

L’INDAGINE SULLE PLUSVALENZE FITTIZIE – «I magistrati lavorano sempre, ma non concludono mai niente».

LA CRISI DEL CALCIO ITALIANO – «Non mi sorprende. Manca la base: in Serie A ci sono squadre che giocano con undici stranieri. E spesso, tornando ai procuratori, i giocatori vanno in un club non perché servano all’allenatore, ma per compiacere il dirigente di turno. È il business, vabbé…».