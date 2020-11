Zenit Lazio, Dzyuba: «Sarà una partita meravigliosa»

Artem Dzyuba ha parlato alla vigilia di Zenit-Lazio

Artem Dzyuba, attaccante dello Zenit San Pietroburgo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro la Lazio.

«Ci aspetta un match importante, sono felice di essere tornato a disposizione. Oggi studieremo la Lazio nel dettaglio, ma abbiamo analizzato le sue gare in Serie A, è una squadra forte e interessante, con davanti un grande attaccante con Immobile. Sarà una partita meravigliosa e complicata. Vogliamo migliorare la nostra classifica, per questo conterà solamente la vittoria. Dovremo giocare in modo aggressivo, sono fiducioso perché ci siamo preparati bene».