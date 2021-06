Steven Zhang ha parlato in una lunga intervista a Sky Sport: le dichiarazioni del presidente dell’Inter su Antonio Conte

«Sai che se lavori, con lui la sua mentalità vincente che è fortissima, spingerà chiunque lavori con lui a un percorso vincente. Sapeva spingere i giocatori ogni giorno a dare il massimo e i dirigenti a creare una mentalità vincente. Ha tolto pressione anche su di me e sul mio lavoro. Sapevo che c’era qualcuno che si prendeva cura del progetto e spingeva chiunque verso l’ottenimento dei risultati. Nella mia testa la strategia con gli allenatori è sempre a lungo termine. La pandemia, però, ha creato difficoltà a tutto il sistema calcio e questa è una cosa che, come club, dobbiamo tenere ben presente. Uno dei nostri obiettivi in questo contesto, a prescindere dal Covid, è ridurre i costi e fare in modo che i conti siano sani. Lo stesso obiettivo che hanno tutti gli altri club che si sono trovati ad affrontare questa situazione. Gli allenatori, ovviamente, hanno una visione diversa. In particolare Conte, lui è uno che vuole sempre vincere. Ha un approccio diverso dal nostro sul mercato, una visione diversa dalla nostra per quello che riguarda il club sul lungo periodo. Per questo ci siamo separati».