Luca Zidane sceglie l’Algeria: dal sogno di Zinedine alla possibile convocazione in nazionale

Luca Zidane verso la nazionale algerina: il figlio di Zinedine vicino alla convocazione. Tutti gli aggiornamenti

I tifosi dell’Algeria hanno a lungo sognato di vedere un Zidane con la maglia verde. Quel desiderio, mai realizzato con l’ex Juve e Real Madrid Zinedine, potrebbe ora concretizzarsi grazie a suo figlio Luca Zidane, portiere classe 1998 del Granada CF. La FIFA ha ufficializzato sul proprio sito il cambio di nazionalità sportiva del 27enne, che potrà così rappresentare la nazionale algerina, salutando definitivamente la Francia.

Dalla Francia alla Liga: la carriera di Luca Zidane

Nato a Marsiglia il 13 maggio 1998, Luca è cresciuto calcisticamente in Spagna, entrando nel settore giovanile del Real Madrid nel 2014. Con i Blancos ha militato fino al 2019, prima di vestire le maglie di Racing Santander, Rayo Vallecano, SD Eibar e, dal luglio 2024, del Granada CF, club della Liga spagnola.

Sul fronte internazionale, il portiere ha rappresentato quasi tutte le selezioni giovanili francesi: 3 presenze con l’Under 16, 14 con l’Under 17, 6 con l’Under 18, altrettante con l’Under 19 e una con l’Under 20 nel 2018. Nonostante questo percorso, non è mai stato convocato dal commissario tecnico Didier Deschamps, campione del mondo 2018, per la Nazionale maggiore.

La scelta dell’Algeria e il legame familiare

La decisione di Luca è fortemente legata alle origini del padre, Zinedine Zidane, leggenda del calcio mondiale e icona della nazionale francese, nato a Marsiglia da genitori algerini. Il passaggio alla nazionale nordafricana ha suscitato entusiasmo tra i tifosi dei Fennecs, che vedono in lui un potenziale rinforzo di spessore in vista delle qualificazioni al Mondiale 2026.

Prossime sfide e concorrenza in porta

Il commissario tecnico Vladimir Petkovic, ex allenatore della Svizzera e della Lazio, potrà ora inserire Luca nella lista dei convocati per le prossime gare: il 9 ottobre contro la Somalia e il 14 ottobre contro l’Uganda. Resta da capire se il nuovo arrivato riuscirà a contendere il posto da titolare ad Alexis Guendouz, attuale numero uno dell’MC Alger.

Con questa scelta, Luca Zidane apre un nuovo capitolo della sua carriera, unendo il proprio percorso professionale a un’eredità familiare che in Algeria ha un valore simbolico enorme. I prossimi mesi diranno se riuscirà a trasformare il sogno dei tifosi in realtà.