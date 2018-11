Zidane, parla l’amico: «Sogna di allenare la Juve»

Parla l’amico di Zinedine Zidane. Il tecnico francese potrebbe arrivare sulla panchina della Juve per rimpiazzare Allegri

Massimiliano Allegri non può dormire sonni tranquilli. Il regno di Max, giunto al quinto anno, potrebbe crollare in caso di debacle in Champions. I tifosi della Juventus sperano di vincere il trofeo ma in caso di mancata vittoria sognano l’approdo di Zinedine Zidane sulla panchina bianconera. Il francese ha scatenato i tifosi con un video («Forza Juve, torno presto a Torino») postato da Cristiano Bellini, amico fraterno, gestore di Z5 e co-protagonista del video. Ecco le parole dell’amico di Zizou a Tuttosport: «Lunedì sono stato a Madrid a trovare Zizou per fare il punto sul centro. Con il video abbiamo voluto fare un saluto speciale a tutti i nostri clienti. Sicuramente nei prossimi mesi verrà a trovarci a Torino, allo ‘Z5’, approfittando del fatto che quest’anno è meno impegnato. Il ‘forza Juve’ alla fine del video non era preparato, Zizou è stato spontaneo. Parliamo di una squadra in cui ha vissuto momenti bellissimi da giocatore e che porta sempre nel cuore».

Prosegue Bellini: «Alla Juventus per il dopo Allegri? Da amico di Zizou e tifoso della Juve, in cuor mio me lo auguro. Allegri è bravissimo e il primo a stimarlo è Zidane, ma in futuro si vedrà: penso che anche Zizou sogni di allenare i bianconeri prima o poi. Le partite della Juve le guarda, secondo lui siamo i favoriti per vincere la Champions. Dico siamo perché io tifo Juve e in questa stagione, visto che Zidane non allena, finalmente posso sperare che trionfi la mia squadra del cuore e non quella del mio amico fraterno. Ronaldo? Lui dice sempre: ‘Cristiano è il giocatore che, per come si allena ed è attento a ogni dettaglio, vorrebbero avere tutti i tecnici. E’ fantastico’».

