Zielinski: «Sono contento per quello che stiamo facendo». Le parole del centrocampista del Napoli

Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre partita di Napoli-Bologna. Ecco le parole del centrocampista polacco:

«Non so, all’anno scorso non ci penso proprio. La prima metà è stata buona, ma la seconda parte è stata sotto il mio livello. Sono contento per questa stagione e per quello che stiamo facendo. Contro il Bologna dobbiamo giocare la nostra partita, mettere tutto quello che abbiamo per vincere»